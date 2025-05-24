Люди с СДВГ чаще всего страдают от ожирения и диабета

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Люди с СДВГ, согласно исследованиям, чаще всего страдают от ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ИНН Пироговского университета Ирина Киреева.
Она уточнила, что СДВГ изучают не только психиатры, но и специалисты других направлений. В ходе одного из исследований, которое охватило более 30 тысяч взрослых пациентов с СДВГ, выявили, что они имели больше психических и физических болезней.
«Чаще всего в исследованиях упоминаются ожирение, сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые болезни. Это может быть связано с нездоровым образом жизни и хроническим стрессом, сопутствующим психическим расстройствам, общими генетическими факторами», — рассказала специалист.
Она добавила, что до 87% детей с СДВГ страдают коморбидными психическими расстройствами. Симптомы СДВГ наблюдаются при очень многих психических расстройствах и болезнях. Они характерны для расстройств эмоциональной сферы, например, тревожном и некоторым депрессивным расстройствам, многим маниакальным состояниям.
«Симптомы СДВГ возникают и при биполярном аффективном расстройстве (БАР), и при различных формах детского аутизма, расстройствах личности, а также при шизофрении. Астенический синдром, почти всегда сопровождающий физические болезни, тоже во многом соответствует диагностическим критериям СДВГ», — пояснила Киреева.