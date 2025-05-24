Поджоги недвижимости Стармера: Британия расследует якобы причастность РФ к инцидентам

Пока в числе фигурантов по делу числятся граждане Украины и житель Румынии. По предварительным данным, обвинения в причастности к поджогам имущества Кира Стармера предъявлены трем ответчикам. В их числе украинец Роман Лавринович и гражданин Румынии Станислав Карпюка.