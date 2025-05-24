Поджоги недвижимости Стармера: Британия расследует якобы причастность РФ к инцидентам

Злоумышленники неоднократно попытались поджечь недвижимость премьера Великобритании Кира Стармера. Местные власти начали расследование. Они ищут якобы связь России с инцидентами. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в британском правительстве.
Пока в числе фигурантов по делу числятся граждане Украины и житель Румынии. По предварительным данным, обвинения в причастности к поджогам имущества Кира Стармера предъявлены трем ответчикам. В их числе украинец Роман Лавринович и гражданин Румынии Станислав Карпюка.
«Британские чиновники из сферы безопасности расследуют, была ли Россия вовлечена в поджоги собственности, связанной со Стармером», — заявил источник.
Третьим подозреваемым по делу стал, опять же, украинец Петр Починок. Его задержали в Лондоне 19 мая.