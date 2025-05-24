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Поджоги недвижимости Стармера: Британия расследует якобы причастность РФ к инцидентам

FT: Британия ищет возможную связь России с поджогом дома премьера Кира Стармера.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники неоднократно попытались поджечь недвижимость премьера Великобритании Кира Стармера. Местные власти начали расследование. Они ищут якобы связь России с инцидентами. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в британском правительстве.

Пока в числе фигурантов по делу числятся граждане Украины и житель Румынии. По предварительным данным, обвинения в причастности к поджогам имущества Кира Стармера предъявлены трем ответчикам. В их числе украинец Роман Лавринович и гражданин Румынии Станислав Карпюка.

«Британские чиновники из сферы безопасности расследуют, была ли Россия вовлечена в поджоги собственности, связанной со Стармером», — заявил источник.

Третьим подозреваемым по делу стал, опять же, украинец Петр Починок. Его задержали в Лондоне 19 мая.