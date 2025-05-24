Семейную ипотеку планируют расширить в России по предложению Татарстана

В России подготовят предложения по предоставлению семейной ипотеки на льготных условиях семьям с детьми до 14 лет включительно и семьям участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Такую инициативу на заседании президиума Государственного совета России по вопросу развития инфраструктуры для жизни в субботу, 24 мая, озвучил раис Татарстана Рустам Минниханов.