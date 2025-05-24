Семейную ипотеку планируют расширить в России по предложению Татарстана

В России подготовят предложения по предоставлению семейной ипотеки на льготных условиях семьям с детьми до 14 лет включительно и семьям участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Такую инициативу на заседании президиума Государственного совета России по вопросу развития инфраструктуры для жизни в субботу, 24 мая, озвучил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Разработкой этого предложения займется правительство России и комиссия Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которую он возглавляет. Президент России Владимир Путин поручил заняться этой инициативой ему и премьер-министру страны Михаилу Мишустину.
Кроме того, глава государства поручил подготовить предложения относительно дифференцированного увеличения лимитов в рамках семейной ипотеки. Минниханов отметил, что действующий лимит семейной ипотеки, который составляет шесть миллионов рублей, позволяет покрыть только половину стоимости двухкомнатной квартиры, а остальную часть суммы россияне вынуждены оплачивать по рыночной ставке, передает РБК.
23 мая Владимир Путин поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, которое будет исходить из числа членов семьи.