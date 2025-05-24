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МВД рассматривает введение запрета на кредиты для защиты россиян от мошенников

В Министерстве внутренних дел России рассматривают возможность введения запрета на выдачу кредитов гражданам в качестве меры защиты от мошенников.

В Министерстве внутренних дел России рассматривают возможность введения запрета на выдачу кредитов гражданам в качестве меры защиты от мошенников. Заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов заявил, что ведомство обсуждает концепцию тотальной блокировки кредитов с последующей индивидуальной разблокировкой для каждого заемщика.

По словам представителя МВД, такая система позволит эффективнее защищать граждан от финансовых преступлений. Перед выдачей кредита банки будут обязаны проводить дополнительные проверки и консультации с потенциальными заемщиками, чтобы убедиться в отсутствии риска передачи средств мошенникам.

Филиппов отметил, что предлагаемые меры могут стать серьезным шагом в борьбе с киберпреступностью. В настоящее время в России уже действуют механизмы самозапрета на кредиты, но новая инициатива предполагает более жесткий контроль со стороны государства.

Ранее в МВД предупредили об усложнившихся схемах мошенничества с «безопасным счетом».