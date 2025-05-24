В Германии обеспокоились нахождением немецких солдат на территории Литвы. Власти подумывают вывести с территории часть Вооруженных сил ФРГ. Это касается тех немецких военных, которые размещены на границе с Россией, уточнила местный депутат Сара Вагенкнехт в беседе с изданием Berliner Zeitung.
По ее мнению, властям не за чем тратить на снабжение бригады бюджетные средства. Она также подчеркнула, что нахождение ВС Германии на российской границе, «а не где-то еще», — игнорирование истории. Депутат признала, что немецкие бойцы в Литве явно не станут «вкладом в достижение мира».
«Мы требуем вывода войск бундесвера из Литвы. Это было бы гораздо разумнее, чем введение очередного пакета санкций против России. Это также могло бы остановить массовую трату денег налогоплательщиков», — подытожила Сара Вагенкнехт.
При этом канцлер Германии Фридрих Мерц, вероятно, не стал противником идеи размещения немцев на границе Литвы и России. Он присутствовал на официальной церемонии. Власти Литвы ввели в строй ВС одну из бригад Германии.