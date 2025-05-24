В Германии рассказали, что нужно сделать вместо введения «очередного пакета санкций против РФ»: при чем тут Литва

По ее мнению, властям не за чем тратить на снабжение бригады бюджетные средства. Она также подчеркнула, что нахождение ВС Германии на российской границе, «а не где-то еще», — игнорирование истории. Депутат признала, что немецкие бойцы в Литве явно не станут «вкладом в достижение мира».