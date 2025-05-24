Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили Путина

Российские военнослужащие, которые вернулись из плена украинских войск, в субботу, 24 мая, обратились к президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко, поблагодарив их.
— Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание, — высказался один из военнослужащих.
Другой освобожденный военнопленный выразил радость в связи с тем, что «страна их не забыла», передает Telegram-канал «Вести».
23 мая Министерство обороны России сообщило, что в страну после обмена с украинской сторону вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных граждан, в том числе жителей Курской области.
В тот же день в Московской области приземлился самолет с освобожденными из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными. В медицинских учреждениях российского оборонного ведомства, расположенных в столице, они пройдут лечение и реабилитацию.
Согласно информации СМИ, в рамках обмена пленными по формуле «1000 на 1000» Киев передал России 70 осужденных якобы за сотрудничество с российскими властями «коллаборационистов».