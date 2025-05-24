Названы самые трендовые варианты летней обуви

Летний сезон уже не за горами, а значит пора обновлять гардероб и подбирать стильную, но удобную обувь. В этом сезоне особо популярно сочетание комфорта, ярких деталей и ретро-настроений. Какая обувь будет в моде этим летом, KP.RU рассказала стилист Алиса Скворцова.