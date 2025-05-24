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Названы самые трендовые варианты летней обуви

Стилист Скворцова: Меховые шлепки будут одним из трендов этого лета.

Источник: Комсомольская правда

Летний сезон уже не за горами, а значит пора обновлять гардероб и подбирать стильную, но удобную обувь. В этом сезоне особо популярно сочетание комфорта, ярких деталей и ретро-настроений. Какая обувь будет в моде этим летом, KP.RU рассказала стилист Алиса Скворцова.

— Летняя мода предлагает широкий выбор: от ретро и винтажных мотивов до ультрасовременных концептуальных моделей. Обувь в стиле 70-х и 80-х годов — это настоящий тренд. Платформы, массивные подошвы и яркие цвета — все это делает образ стильным и запоминающимся, — пояснила эксперт.

В этом сезоне стоит выбирать необычные модели обуви с квадратным или сильно округлым носком, которые выделяют образ и делают его уникальным. Главным трендом является комфорт — обувь должна быть удобной и подходить для длительного ношения.

-Будут популярны вещи, которые можно назвать «не по сезону». Например, шлепки из меха или классические лоферы со змеиным принтом, — подчеркнула Скворцова.

Кроме того, по словам стилиста, спортивная обувь по-прежнему не теряет позиций. Кроссовки, кеды и слипоны остаются востребованными. Это универсальные модели, подходящие как для повседневных, так и для более стильных луков.