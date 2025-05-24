Врач Тяжельников объяснил, чем опасно купание в мае

Врач уточнил, что закалённые люди могут начинать сезон при +18°C, но безопасной для всех считается вода от +22°C. Даже в этом случае важно соблюдать правила: заходить в воду постепенно, избегая резкого погружения; начинать с коротких заплывов; тщательно вытираться после купания; не оставаться в мокрой одежде.