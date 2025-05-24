Врач Тяжельников объяснил, чем опасно купание в мае

Купание в холодной воде в мае, даже кратковременное, может привести к серьёзным последствиям для здоровья, сообщил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, майское тепло обманчиво: вода ещё не прогрелась, и риск переохлаждения высок. Даже несколько минут в холодной воде способны спровоцировать болезни мочеполовой системы, органов дыхания, вызвать холодовой шок, судороги, спазм сосудов или скачок давления. Первые признаки переохлаждения — посинение губ и «гусиная кожа», отметил эксперт.
По его словам, холодная вода воздействует и на эндокринную систему. Резкое охлаждение — стресс для организма, провоцирующий выброс кортизола. Регулярное повторение таких ситуаций может нарушить гормональный баланс.
Так, особенно опасен контраст между температурой тела и воды. Это повышает риск остановки дыхания, резкого сужения сосудов и гипертонического криза. Категорически нельзя купаться в холодной воде людям с хроническими заболеваниями, пожилым и детям. У последних иммунитет ещё не адаптирован к таким нагрузкам, подчеркнул Тяжельников.
Врач уточнил, что закалённые люди могут начинать сезон при +18°C, но безопасной для всех считается вода от +22°C. Даже в этом случае важно соблюдать правила: заходить в воду постепенно, избегая резкого погружения; начинать с коротких заплывов; тщательно вытираться после купания; не оставаться в мокрой одежде.
Тяжельников отметил, что особенно опасно нырять в водоём после длительного пребывания на солнце или употребления алкоголя.