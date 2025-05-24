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Хинштейн встретил автобус с вернувшимися из плена жителями Курской области

Каждому вернувшемуся жителю был вручён сертификат на сумму 30 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретил в городе автобус с жителями региона, которые вернулись на территорию России в результате обмена пленными с Украиной. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув важность этого события для региона.

Он рассказал, что лично встретил автобус с курянами, возвращающимися из Украины, и отметил, что всю дорогу рядом с ними находилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Кроме того, Хинштейн отметил, что в рамках региональных мер поддержки каждому вернувшемуся жителю был вручён сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Эти средства предназначены для приобретения предметов первой необходимости и не отменяют других мер поддержки, таких как ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей, которые граждане получают с февраля 2025 года.

Ранее Министерство обороны России сообщило о проведенном обмене пленными, в результате которого на территорию страны вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Этот обмен стал важным шагом в рамках усилий по возвращению граждан и военнослужащих, оказавшихся в плену.