Хинштейн встретил автобус с вернувшимися из плена жителями Курской области

Кроме того, Хинштейн отметил, что в рамках региональных мер поддержки каждому вернувшемуся жителю был вручён сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Эти средства предназначены для приобретения предметов первой необходимости и не отменяют других мер поддержки, таких как ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей, которые граждане получают с февраля 2025 года.