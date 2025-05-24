Россиянам раскрыли, как и сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг

«Многие не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги. Как правило, такая экономия составляет ощутимые 15−30%», — заявил собеседник агентства «Прайм».