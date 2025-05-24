Россиянам раскрыли, как и сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг

Россияне по закону обязаны оплачивать только базовый пакет услуг.
В среднем каждый гражданин РФ может сэкономить до 30% трат на коммуналку, просто отказавшись от определенного перечня услуг. Об этом рассказал общественник, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Многие не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги. Как правило, такая экономия составляет ощутимые 15−30%», — заявил собеседник агентства «Прайм».
Ранее россиянам объяснили, как снизить расходы на ЖКХ путем перерасчета платежей в случае временного отсутствия дома. Для этого необходимо предоставить управляющей компании подтверждающие документы. Очередное повышение тарифов на коммунальные услуги ожидается в стране 1 июля, напоминает «Общественная служба новостей».