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Россиянам раскрыли, как и сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг

В среднем каждый гражданин РФ может сэкономить до 30% трат на коммуналку, просто отказавшись от определенного перечня услуг. Об этом рассказал общественник, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Россияне по закону обязаны оплачивать только базовый пакет услуг.

В среднем каждый гражданин РФ может сэкономить до 30% трат на коммуналку, просто отказавшись от определенного перечня услуг. Об этом рассказал общественник, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Многие не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги. Как правило, такая экономия составляет ощутимые 15−30%», — заявил собеседник агентства «Прайм».

Ранее россиянам объяснили, как снизить расходы на ЖКХ путем перерасчета платежей в случае временного отсутствия дома. Для этого необходимо предоставить управляющей компании подтверждающие документы. Очередное повышение тарифов на коммунальные услуги ожидается в стране 1 июля, напоминает «Общественная служба новостей».