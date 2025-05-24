«Таков мой менталитет»: Рублёв прокомментировал выход в финал турнира в Гамбурге

«Я не ищу лёгких путей, понимаете. Когда у меня есть шансы выступить хорошо, я этого не делаю. А потом прямо перед “Ролан Гаррос”… В общем, сейчас у меня нет времени готовиться к “Ролан Гаррос”. Таков мой менталитет», — сказал спортсмен.