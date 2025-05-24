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«Таков мой менталитет»: Рублёв прокомментировал выход в финал турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, которая позволила ему пробиться в финал престижного соревнования в Гамбурге. 17-я ракетка мира признался, что предпочитает сложные вызовы и никогда не ищет лёгких путей.

Источник: Life.ru

«Я не ищу лёгких путей, понимаете. Когда у меня есть шансы выступить хорошо, я этого не делаю. А потом прямо перед “Ролан Гаррос”… В общем, сейчас у меня нет времени готовиться к “Ролан Гаррос”. Таков мой менталитет», — сказал спортсмен.

В решающем матче турнира российскому спортсмену предстоит встретиться с итальянцем Флавио Коболли.

Напомним, что в январе текущего года Андрей Рублёв рассказал о проблемах психического характера. Он откровенно признался, что использовал антидепрессанты для борьбы с внутренними переживаниями. Однако его состояние значительно улучшилось. Спортсмен принял решение прекратить использование медикаментов и начал работу с психологом.