«Таков мой менталитет»: Рублёв прокомментировал выход в финал турнира в Гамбурге

«Я не ищу лёгких путей, понимаете. Когда у меня есть шансы выступить хорошо, я этого не делаю. А потом прямо перед “Ролан Гаррос”… В общем, сейчас у меня нет времени готовиться к “Ролан Гаррос”. Таков мой менталитет», — сказал спортсмен.
В решающем матче турнира российскому спортсмену предстоит встретиться с итальянцем Флавио Коболли.
Напомним, что в январе текущего года Андрей Рублёв рассказал о проблемах психического характера. Он откровенно признался, что использовал антидепрессанты для борьбы с внутренними переживаниями. Однако его состояние значительно улучшилось. Спортсмен принял решение прекратить использование медикаментов и начал работу с психологом.