Полный запрет и индивидуальная разблокировка: что могут сделать с кредитами в России

Российские власти активно борются с телефонными и интернет-мошенниками. Злоумышленники, чаще всего, вводят жертв в заблуждение, чтобы те брали кредиты и переводили преступникам средства. В целях защиты населения заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов предложил ввести тотальный запрет на кредиты, пишет РИА Новости.
Меры, по его словам, вероятно, будут положительно восприняты жителями. Представитель МВД считает, что с помощью тотального запрета у ведомства появится возможность «защитить всех». Он уточнил, что в России принято много законов для борьбы с мошенничеством, но этого всё равно не хватает.
«У нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и индивидуальную разблокировку», — уведомил Данил Филиппов.
Набирающей популярность обманной схемой стало мошенничество с помощью посредничества. Преступники просят собеседника передать им банковскую карту для ее «проверки». Позже жертвы становятся невольными посредниками (дропами) в выводе денег других пострадавших.