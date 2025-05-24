Полный запрет и индивидуальная разблокировка: что могут сделать с кредитами в России

Меры, по его словам, вероятно, будут положительно восприняты жителями. Представитель МВД считает, что с помощью тотального запрета у ведомства появится возможность «защитить всех». Он уточнил, что в России принято много законов для борьбы с мошенничеством, но этого всё равно не хватает.