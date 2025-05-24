Хинштейн: освобожденные куряне будут обеспечены всем необходимым

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале написал, что освобождённые из украинского плена жители региона получат полную поддержку.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что после стамбульских переговоров стартовал крупнейший за последние годы обмен пленными, в рамках которого на родину вернулись куряне и политзаключённые. Хинштейн также сообщил о возвращении 20 жителей области с территории Украины, среди которых преобладали пенсионеры, при этом детей не было.
Врио главы региона сообщил, что в пункт временного размещения прибыл автобус с 18 жителями приграничных районов. Двоих госпитализировали в областную больницу — их состояние контролируют врачи, остальных повторно осмотрели медики. Все обеспечены спальными местами, питанием, одеждой, написал Хинштейн.
Часть освобождённых сразу забрали родственники. Остальных разместили в ПВР, где каждый получил сертификат на 30 тысяч рублей. Хинштейн подчеркнул, что это не отменяет других мер поддержки, включая ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей, положенные с февраля. После отдыха с людьми начнут работать соцслужбы, чтобы помочь оформить документы и получить все причитающиеся средства, добавил он.
Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении 270 военных и 120 гражданских, включая задержанных ВСУ жителей Курской области. В обмен Украина получила 270 своих военнопленных и 120 гражданских лиц. Российская сторона разместила вернувшихся в Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. В ведомстве уточнили, что масштабный обмен, инициированный Россией, будет продолжен в ближайшие дни.