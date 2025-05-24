Хинштейн: освобожденные куряне будут обеспечены всем необходимым

Часть освобождённых сразу забрали родственники. Остальных разместили в ПВР, где каждый получил сертификат на 30 тысяч рублей. Хинштейн подчеркнул, что это не отменяет других мер поддержки, включая ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей, положенные с февраля. После отдыха с людьми начнут работать соцслужбы, чтобы помочь оформить документы и получить все причитающиеся средства, добавил он.