Терапевт рассказала, как лекарства могут продлить усталость после ОРВИ

Многие замечают, что даже после выздоровления от простуды или гриппа слабость и усталость могут держаться неделями. Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая рассказала KP.RU, что это связано с поствирусной астенией — состоянием, при котором организм восстанавливается после перенесенной инфекции.
— Продолжительность заболевания будет удлиняться, а также будут возрастать риски возникновения осложнений заболевания в том случае, если больной человек будет продолжать заниматься ежедневными рабочими процессами. Побочные эффекты некоторых лекарств также вносят вклад в развитие астении, — пояснила специалист.
По словам Лисицкой, например, когда антибактериальные препараты применяются без необходимости при вирусных заболеваниях. В этих случаях длительно сохраняется слабость после болезни.
Для восстановления важно просто правильно питаться, давать себе отдых и пить больше жидкости. Медик посоветовала включать в рацион легкую, но питательную еду, богатую витаминами, и отдавать предпочтение натуральным напиткам — травяным чаям, настоям с витамином С, компотам и минеральной воде.
Также врач напомнила, что вирусная инфекция влияет не только на легкие, но и на кровеносную и нервную систему, а значит, восстановление должно быть комплексным. Чем тяжелее перенесена болезнь, тем больше времени потребуется, чтобы вернуть силы.