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Times: Россия обошла Украину по производству беспилотников

Российские войска обогнали Киев в сфере производства и использования FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, которые изменили облик всей линии фронта. Об этом в субботу, 24 мая, сообщила газета The Times.

Российские войска обогнали Киев в сфере производства и использования FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, которые изменили облик всей линии фронта. Об этом в субботу, 24 мая, сообщила газета The Times.

— Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта протяженностью 1200 километров, — говорится в материале.

Журналисты также отметили, что влияние этих беспилотников на передовой было «всепроникающим», а танки и другая бронетехника на данный момент почти устарели и легко уничтожаются в любое время суток, передает газета.

Вооруженные силы России используют дроны для уничтожения техники противника и контроля ключевых логистических маршрутов, что способствовало «недавнему болезненному отступлению ВСУ» из Курской области.

— У России было огромное преимущество в Курске (Курской области — прим. «ВМ») благодаря использованию оптоволоконных беспилотников, поскольку они фактически уничтожили логистику Украины, — заявил командир подразделения беспилотников 47-й бригады ВСУ, его цитирует The Washington Post.

21 декабря 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов объявил, что в стране появятся войска беспилотных систем, необходимые из-за возросшей роли участия беспилотников в военных конфликтах. Министр добавил, что завершение формирования нового рода войск запланировано на третий квартал текущего года.