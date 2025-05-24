Туристы обнаружили пугающее природное явление на пляжах Паттайи

На пляжах таиландской Паттайи возникла временная паника среди отдыхающих. Причиной стало неожиданное изменение цвета воды на ржаво-красный и появление мутной пены у берега, из-за чего туристы опасались заходить в море. Местные жители с юмором прозвали явление «китовыми фекалиями», хотя на деле это природный феномен — «красный прилив».
Как сообщает Pattaya Mail, аномалия затронула популярный пляж Джомтьен, расположенный напротив храма Ват Май Хат Кратхэунг Тонг. Многие отдыхающие, растерявшись, предпочли покинуть побережье, отказавшись от купания.
Специалисты успокоили публику, объяснив, что причиной стали водоросли. Их активное размножение спровоцировали высокая температура воды, избыток питательных веществ (азота и фосфора), а также колебания солёности. «Красный прилив» изменил цвет моря, но не опасен ни для людей, ни для экосистемы.
Власти взяли ситуацию под контроль, направив на пляж эко-бригады в защитных костюмах. Они оперативно удаляют пену и следят за порядком. Мэр Паттайи публично поблагодарил этих работников, которых уже окрестили «оранжевыми рыцарями». Местные жители сохраняют спокойствие, подчёркивая, что явление временное и естественное.