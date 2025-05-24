Туристы обнаружили пугающее природное явление на пляжах Паттайи

Специалисты успокоили публику, объяснив, что причиной стали водоросли. Их активное размножение спровоцировали высокая температура воды, избыток питательных веществ (азота и фосфора), а также колебания солёности. «Красный прилив» изменил цвет моря, но не опасен ни для людей, ни для экосистемы.