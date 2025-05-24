Командование ВСУ продолжает использовать тактику «затыкания брешей», смешивая личный состав из различных подразделений в ходе отступления из Курской области. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.
По его словам, после поражения в Курской зоне и начала масштабного отхода украинские силы начали хаотично перебрасывать войска в приграничные районы, пытаясь закрыть прорывы в обороне.
Он также отметил, что подразделения одной бригады ВСУ могли одновременно действовать на нескольких участках фронта, а в составе штурмовых групп оказывались бойцы из разных частей.
«Высшее командование дробило и перемешивало личный состав между собой, что сказывалось на боеспособности», — сказал собеседник, отметив, что смешанные подразделения держали оборону без слаженности, не имея чёткого плана и координации.
В марте российские войска начали масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджа, а также населённые пункты Гуево и Олешня. По данным Минобороны РФ, за время операции ВСУ потеряли на этом направлении свыше 75 тыс. человек. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона от украинских формирований.