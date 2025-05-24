ВСУ используют тактику «затыкания дыр» — источник

В марте российские войска начали масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджа, а также населённые пункты Гуево и Олешня. По данным Минобороны РФ, за время операции ВСУ потеряли на этом направлении свыше 75 тыс. человек. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона от украинских формирований.