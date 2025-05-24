Суд в Петербурге вынес приговор местному жителю за попытку поджога здания УФСБ

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по делу о попытке поджога здания регионального управления ФСБ. Местный житель Юрий Петраш признан виновным в совершении террористического акта и приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Согласно материалам дела, 7 февраля обвиняемый совершил поджог двух входов в здание управления. Сначала он облил горючей жидкостью и поджег дверь со стороны Шпалерной улицы, затем повторил аналогичные действия у входа с Захарьевской улицы. После совершения преступления Петраш попытался скрыться, но был оперативно задержан правоохранительными органами.
Первые два года наказания осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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