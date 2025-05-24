Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Петербурге вынес приговор местному жителю за попытку поджога здания УФСБ

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по делу о попытке поджога здания регионального управления ФСБ.

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по делу о попытке поджога здания регионального управления ФСБ. Местный житель Юрий Петраш признан виновным в совершении террористического акта и приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Согласно материалам дела, 7 февраля обвиняемый совершил поджог двух входов в здание управления. Сначала он облил горючей жидкостью и поджег дверь со стороны Шпалерной улицы, затем повторил аналогичные действия у входа с Захарьевской улицы. После совершения преступления Петраш попытался скрыться, но был оперативно задержан правоохранительными органами.

Первые два года наказания осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что Парижский суд вынес приговор участникам ограбления Ким Кардашьян.