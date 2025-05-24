Суд в Петербурге вынес приговор местному жителю за попытку поджога здания УФСБ

Согласно материалам дела, 7 февраля обвиняемый совершил поджог двух входов в здание управления. Сначала он облил горючей жидкостью и поджег дверь со стороны Шпалерной улицы, затем повторил аналогичные действия у входа с Захарьевской улицы. После совершения преступления Петраш попытался скрыться, но был оперативно задержан правоохранительными органами.