Пенсии увеличат с 1 июня: кому в России повысят выплаты

Так, с первого дня лета пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные граждане, также начнут получать больше. Наталия Косихина сообщила о выплатах за каждого соответствующего члена семьи. Государство начнет выделять дополнительную сумму в 2 969 рублей. Прибавку получат и лица с ограниченными возможностями I группы инвалидности при ее установлении в мае, добавила спикер.