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Пенсии увеличат с 1 июня: кому в России повысят выплаты

Россиянам напомнили о повышении соцвыплат пенсионерам старше 80 лет и инвалидам.

Источник: Комсомольская правда

Представители некоторых категорий граждан с 1 июня начнут получать повышенную пенсию. К числу таких льготников относятся инвалиды I группы, пенсионеры старше 80 лет и другие жители России. Об изменениях в пенсионных выплатах напомнила член комитета Совета Федерации по соцполитике Наталия Косихина, пишет ТАСС.

Так, с первого дня лета пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные граждане, также начнут получать больше. Наталия Косихина сообщила о выплатах за каждого соответствующего члена семьи. Государство начнет выделять дополнительную сумму в 2 969 рублей. Прибавку получат и лица с ограниченными возможностями I группы инвалидности при ее установлении в мае, добавила спикер.

«Повышение социальных выплат коснется пенсионеров, достигших 80 лет, инвалидов I группы и других категорий граждан. С первого дня лета те, кому исполняется 80 лет, получат увеличение фиксированной выплаты на 100%. Прибавка к пенсии составит 8 907,70 рубля», — уточнила Наталия Косихина.

Кроме того, вскоре в силу вступит закон о порядке выплат пенсий для бывших сотрудников силовых структур. Он коснется работников Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, военнослужащих и других лиц.