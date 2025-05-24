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В МВД обсуждают полный запрет на кредиты для защиты граждан от мошенников

В МВД России рассматривают вариант полного запрета на кредиты для россиян. Это нужно для защиты от мошеннических действий. Об инициативе сообщил заместитель начальника Следственного департамента Данил Филиппов. Он отметил, что такие меры получат положительный отклик, ведь «возможность защитить всех» станет реальной.

Источник: Life.ru

Филиппов добавил, что министерство уже приняло множество законов. Они позволяют гражданам самостоятельно запрещать себе брать кредиты. Однако в ведомстве предлагают другую концепцию.

«Мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее в МВД сообщали, что мошенники не смогут украсть жильё или деньги через портал «Госуслуги». Чтобы избежать несанкционированной смены пароля от сервиса, в ведомстве советуют обратиться в МФЦ и заблокировать эту возможность.