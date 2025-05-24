В МВД обсуждают полный запрет на кредиты для защиты граждан от мошенников

В МВД России рассматривают вариант полного запрета на кредиты для россиян. Это нужно для защиты от мошеннических действий. Об инициативе сообщил заместитель начальника Следственного департамента Данил Филиппов. Он отметил, что такие меры получат положительный отклик, ведь «возможность защитить всех» станет реальной.