В МВД обсуждают полный запрет на кредиты для защиты граждан от мошенников

Филиппов добавил, что министерство уже приняло множество законов. Они позволяют гражданам самостоятельно запрещать себе брать кредиты. Однако в ведомстве предлагают другую концепцию.
«Мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», — цитирует его РИА «Новости».
Ранее в МВД сообщали, что мошенники не смогут украсть жильё или деньги через портал «Госуслуги». Чтобы избежать несанкционированной смены пароля от сервиса, в ведомстве советуют обратиться в МФЦ и заблокировать эту возможность.