В Перми в честь 80-летия Победы высадят более миллиона цветов

В Ленинском районе, например, высаживают более 234 тысяч цветов, включая петунии, бальзамины, сальвии и антирринумы. В районе эспланады уже цветут бегонии и цинерарии, а в Театральном саду — тюльпаны и нарциссы. Подрядчики не только высаживают растения, но и ухаживают за ними — проводят полив, подкармливают и удаляют увядшие соцветия.