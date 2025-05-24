В Перми в честь 80-летия Победы высадят более миллиона цветов

В Перми началась масштабная высадка цветов — в этом году город украсят более миллиона растений. Работы ведутся во всех районах, а особое внимание уделят тематическим цветочным композициям в честь 80-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Вдоль улиц, на газонах, в парках и скверах появятся петунии, бегонии, георгины, сальвии, цинерарии, тагетисы, настурции и многие другие растения. Среди них будут как однолетние, так и многолетние виды.
Работы начались в середине мая — традиционное время, когда заморозки уже не угрожают, а почва прогрелась и достаточно увлажнена, что способствует хорошему приживанию растений. Цветочные композиции оформляют в виде рабаток, миксбордеров и ландшафтных групп. В этом году в городе также появится вертикальное озеленение, которое придаст современный облик общественным пространствам.
В Ленинском районе, например, высаживают более 234 тысяч цветов, включая петунии, бальзамины, сальвии и антирринумы. В районе эспланады уже цветут бегонии и цинерарии, а в Театральном саду — тюльпаны и нарциссы. Подрядчики не только высаживают растения, но и ухаживают за ними — проводят полив, подкармливают и удаляют увядшие соцветия.
В Свердловском районе уже оформлены клумбы на Комсомольском проспекте, площади Карла Маркса и в нескольких скверах. Всего здесь высадят около 150 тысяч растений. В Мотовилихинском районе расцветут 144 тысячи цветов, включая подвесные композиции на улице Уинской. Работы уже завершены в скверах им. Калачникова и на улице Уральской.
Скоро к посадкам подключится Индустриальный район: на пересечении улиц Мира и Свиязева, а также на шоссе Космонавтов, появятся клумбы с петуниями и цинерариями. Дополнительно цветы украсят сад им. Миндовского.
Такой подход к озеленению не только украшает город, но и делает его более уютным для жителей и гостей. Основной объем работ по посадкам цветов планируется завершить ко Дню города.