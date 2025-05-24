Красноярский край обновит дороги к популярным озёрам в 2025 году

В 2025 году в Красноярском крае планируется масштабное обновление дорожной инфраструктуры, ведущей к излюбленным туристическим местам — озёрам Учум и Шира. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Согласно национальному проекту «Инфраструктура для жизни», будут отремонтированы участки трасс, вызывающие нарекания у автомобилистов: дорога «Прилужье — курорт “Озеро Учум”» в Ужурском районе и дорога «Енисей — Шира» в Новоселовском районе. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 13 километров.
Рабочие не только заменят изношенное асфальтовое покрытие и установят новые дорожные знаки, но и проведут работы по обустройству обочин, повысив безопасность и комфорт передвижения.
Общий объем финансирования проекта составляет более 286 миллионов рублей. Работы планируется начать в ближайшее время, так как все необходимые разрешения уже получены.
Как ранее писал «МК в Красноярске», на улице Белинского в Красноярске идет укладка асфальта. Следующим этапом станет установка колодцев и люков.