Живыми не брать: бойцы ВС РФ отказываются брать в плен наемников ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, воюющих за ВСУ, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Aif.ru выяснил, почему российские военные не предлагают наемникам сдаваться и действует ли Женевская конвенция в отношении этих боевиков.
Идут убивать русских.
Алаудинов, комментируя приказ не брать наемников в плен, объяснил, что эти боевики — не братья русскому народу.
«Люди, которые живут у себя в государствах, далеко отсюда, на стороне фашистов, сатанистов идут убивать русских, как они это озвучивают», — сказал он.
Адвокат общественной организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов согласился с Алаудиновым, назвав его решение логичным.
«Мы знаем, что эти лица, особенно наемники, участвовали в расстреле мирного населения в Курской области. Они расстреливали наших военнопленных, издевались, мучили стариков, детей. Поэтому решение нашего генерала совершенно логичное», — пояснил он aif.ru.
Судят как террористов.
Иностранным наемникам не предлагают сдаваться в плен, в боевом столкновении к ним не проявляют жалости.
По статье 37 УК РФ в случае, если есть угроза жизни и здоровью граждан РФ, Вооруженные силы РФ могут применять огонь на поражение в отношении наемников, отметил Краснов.
«Оружие могут применять на полное уничтожение врага при наличии угрозы для собственной жизни наших солдат и офицеров, а также при угрозе жизни и здоровью окружающих людей», — сказал он.
Тех наемников, которым удается остаться в живых и потом попасть в плен, судят по статье о терроризме, пояснил aif.ru Краснов.
Наемников никто не меняет.
Иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, отмечал президент России Владимир Путин.
В отношении боевиков из других стран, воюющих за ВСУ, не действуют послабления, так как они приехали на Украину убивать людей за деньги, добровольно.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов в интервью СМИ отмечал, что наемников обычно никто никогда не меняет, так как эти люди «за деньги приезжают и совершают преступления».
«Обмены иностранными заключенными происходят нечасто», — говорил Краснов.
Единственный случай, когда наемникам дали шанс вернуться на родину, произошел осенью 2022 года. Двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко после вынесения смертного приговора в ДНР обменяли на россиян. Однако позже как минимум двое из них нарушили условия освобождения и вернулись в зону боевых действий на Украине.