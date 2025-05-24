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Живыми не брать: бойцы ВС РФ отказываются брать в плен наемников ВСУ

«Ахмат» не берет иностранных бойцов в плен.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы спецназа «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, воюющих за ВСУ, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Aif.ru выяснил, почему российские военные не предлагают наемникам сдаваться и действует ли Женевская конвенция в отношении этих боевиков.

Идут убивать русских.

Алаудинов, комментируя приказ не брать наемников в плен, объяснил, что эти боевики — не братья русскому народу.

«Люди, которые живут у себя в государствах, далеко отсюда, на стороне фашистов, сатанистов идут убивать русских, как они это озвучивают», — сказал он.

Адвокат общественной организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов согласился с Алаудиновым, назвав его решение логичным.

«Мы знаем, что эти лица, особенно наемники, участвовали в расстреле мирного населения в Курской области. Они расстреливали наших военнопленных, издевались, мучили стариков, детей. Поэтому решение нашего генерала совершенно логичное», — пояснил он aif.ru.

Судят как террористов.

Иностранным наемникам не предлагают сдаваться в плен, в боевом столкновении к ним не проявляют жалости.

По статье 37 УК РФ в случае, если есть угроза жизни и здоровью граждан РФ, Вооруженные силы РФ могут применять огонь на поражение в отношении наемников, отметил Краснов.

«Оружие могут применять на полное уничтожение врага при наличии угрозы для собственной жизни наших солдат и офицеров, а также при угрозе жизни и здоровью окружающих людей», — сказал он.

Тех наемников, которым удается остаться в живых и потом попасть в плен, судят по статье о терроризме, пояснил aif.ru Краснов.

Наемников никто не меняет.

Иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, отмечал президент России Владимир Путин.

В отношении боевиков из других стран, воюющих за ВСУ, не действуют послабления, так как они приехали на Украину убивать людей за деньги, добровольно.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов в интервью СМИ отмечал, что наемников обычно никто никогда не меняет, так как эти люди «за деньги приезжают и совершают преступления».

«Обмены иностранными заключенными происходят нечасто», — говорил Краснов.

Единственный случай, когда наемникам дали шанс вернуться на родину, произошел осенью 2022 года. Двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко после вынесения смертного приговора в ДНР обменяли на россиян. Однако позже как минимум двое из них нарушили условия освобождения и вернулись в зону боевых действий на Украине.