Живыми не брать: бойцы ВС РФ отказываются брать в плен наемников ВСУ

Единственный случай, когда наемникам дали шанс вернуться на родину, произошел осенью 2022 года. Двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко после вынесения смертного приговора в ДНР обменяли на россиян. Однако позже как минимум двое из них нарушили условия освобождения и вернулись в зону боевых действий на Украине.