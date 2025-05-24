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В начале июня в России ожидается жара свыше +30 градусов

Сильная жара придет в южные степные районы Европейской части страны, Поволжье и Центральный федеральный округ.

Источник: Аргументы и факты

В ряде регионов России уже в начале июня 2025 года установится жаркая погода с температурой выше +30 градусов. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в комментарии aif.ru.

По его словам, сильная жара придет в южные степные районы Европейской части страны, Поволжье и Центральный федеральный округ.

«Температура воздуха будет превышать климатическую норму на 3−8 градусов», — уточнил Ильин.

В Сибири и на юге Урала жару будут периодически сменять кратковременные похолодания с ливнями, грозами и порывистым ветром.

Ранее Александр Ильин также сообщал о том, что заметное потепление придет в Москву только в последние дни месяца.