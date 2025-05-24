Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 мая

Первые часы суток для Водолеев также сложны. Есть вероятность попасть в ловушку манипуляторов, иногда эмоции заставляют говорить и действовать импульсивно. Лучше воздерживаться от обязательств, так как исполнить их будет тяжело. К вечеру ситуация улучшится, появится повод задуматься о ближайших планах.