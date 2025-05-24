Военкор Коц поделился воспоминаниями, как выжил под обстрелами на въезде в Цхинвал

Так, оказавшись под плотным огнем на въезде в Цхинвал, Коц получил тяжелое ранение — осколки гранаты пробили ногу, предплечье было вывернуто. Без сил, истекая кровью, он уже прощался с жизнью. Но в этот момент в памяти всплыла фраза взводного: «Ты же десантник!» — именно она дала ему силы пройти еще 20 метров на одной ноге до спасительной БМП.