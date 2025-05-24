Военкор Коц поделился воспоминаниями, как выжил под обстрелами на въезде в Цхинвал

Военкор KP.RU Александр Коц поделился воспоминаниями о том, как боевой дух и опыт ВДВ помогли ему выжить в самых критических ситуациях. Один из таких эпизодов произошел в августе 2008 года во время грузино-осетинского конфликта.
Так, оказавшись под плотным огнем на въезде в Цхинвал, Коц получил тяжелое ранение — осколки гранаты пробили ногу, предплечье было вывернуто. Без сил, истекая кровью, он уже прощался с жизнью. Но в этот момент в памяти всплыла фраза взводного: «Ты же десантник!» — именно она дала ему силы пройти еще 20 метров на одной ноге до спасительной БМП.
— «Ты же десантник!» — промелькнул перед глазами лейтенант Пицун. 20 метров по обочине — на одной ноге и «морально-волевых». И долгая эвакуация по серпантину, по которому навстречу, на подмогу уже шли колонны десанта. Нашего, — рассказал Коц.
По его словам, не физическая подготовка, а внутренняя установка на «невыполнимых задач не бывает» помогает десантникам выживать там, где кажется — конец. Эта психологическая закалка остается с ними на всю жизнь, которая помогает и в журналистике.