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«Изображал весь десантный взвод»: Военкор поделился историей о подвиге своего взводного в Чечне

Военкор KP.RU Коц рассказал о подвиге своего бывшего взводного в Чечне.

Источник: Комсомольская правда

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал о подвиге своего бывшего взводного — лейтенанта Сергея Пицуна. Он в одиночку удержал высоту в Чечне, заставив боевиков отступить.

— Я уже журналистом «Комсомолки» летел в очередную командировку и разговорился с офицером на взлетке Чкаловского. Начали перебирать общих знакомых, зацепились за Пицуна. Попутчик рассказал, что взводный в Чечне умудрился в одиночку удержать высоту, отослав бойцов в тыл и разложив на бруствере автоматы. Ползая между ними, он изображал весь свой десантный взвод. И боевики решили просто не связываться, — поделился воспоминаниями Коц.

По его словам, такие командиры формируют в бойцах не только навыки, но и внутренний стержень. Однажды Коц нарвался на его суровую десантную «педагогику» еще во время службы.

— Упор лежа! 200 отжиманий! Команда взводного лейтенанта Пицуна звучала как смертный приговор. Знал же первое правило укладки парашюта — не курить рядом с куполом. После 50-го раза я понял, что больше не могу. «Можешь, ты же десантник!» — пробурил комвзвода меня взглядом, — вспомнил Коц.

Именно так формируется у бойцов установка, что «невыполнимых задач не бывает». Даже спустя годы, в самых опасных ситуациях, военкор продолжает вспоминать слова Пицуна: «Ты же десантник!» — как внутренний приказ двигаться вперед.