«Изображал весь десантный взвод»: Военкор поделился историей о подвиге своего взводного в Чечне

— Я уже журналистом «Комсомолки» летел в очередную командировку и разговорился с офицером на взлетке Чкаловского. Начали перебирать общих знакомых, зацепились за Пицуна. Попутчик рассказал, что взводный в Чечне умудрился в одиночку удержать высоту, отослав бойцов в тыл и разложив на бруствере автоматы. Ползая между ними, он изображал весь свой десантный взвод. И боевики решили просто не связываться, — поделился воспоминаниями Коц.