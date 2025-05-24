Эксперты раскрыли, где на Украине может появиться буферная зона

«Она должна быть хотя бы 50 километров. А мы знаем, что Сумы находятся в 30 километрах от границы, и ВС РФ сейчас там где-то на Юнаковку начали выходить — главный такой логистический транспортный узел ВСУ… Поэтому да, и на харьковском направлении, и на сумском, а при необходимости, наверное, и на других направлениях такие зоны нужно создавать», — подытожил Дандыкин.