Эксперты раскрыли, где на Украине может появиться буферная зона

Эксперты рассказали aif.ru, какой должна быть буферная зона, над созданием которой вдоль границ Украины, как ранее заявил президент России Владимир Путин, в эти дни работают ВС РФ. Атакам ВСУ сегодня подвергаются Белгородская, Брянская и Курская области.
Могут войти шесть областей Украины.
Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с aif.ru назвал украинские области, где должна быть создана буферная зона для усиления защиты населения России.
«Я думаю, буферная зона безопасности должна охватить приграничные области там, где находятся в том числе новые наши регионы. То есть это части Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей», — сказал Соболев.
Должны отсутствовать огневые средства поражения.
Депутат также рассказал, что из себя должна представлять буферная зона.
«В буферной зоне безопасности не должно быть никаких войск, никаких средств огневого поражения, которые могли бы ударить по территориям РФ, по российским военным частям и подразделениям. В такой зоне не должно быть украинских военных», — обозначил Соболев.
«А еще, может быть, и население субъектов (ред. — где будет создана зона безопасности), пока украинских, сделает вывод, что чем жить в фашистской Украине, может быть, лучше связать свою судьбу с Россией. Поэтому еще одна задача: освободить людей от фашистской тирании… Думаю, люди захотят жить вместе с РФ, развиваться, растить, воспитывать своих детей», — добавил Соболев.
Какой должна быть глубина буферной зоны.
Депутат подчеркнул, что глубина зоны безопасности должна быть в первую очередь такой, чтобы в том числе удары HIMARS не могли достигнуть территорий РФ.
«По большому счету нужно выходить к Днепру», — поделился Соболев.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в свою очередь, говоря о Сумской области, также выразил уверенность, что глубина буферной зоны должна составлять точно не 10 и не 20 километров.
«Она должна быть хотя бы 50 километров. А мы знаем, что Сумы находятся в 30 километрах от границы, и ВС РФ сейчас там где-то на Юнаковку начали выходить — главный такой логистический транспортный узел ВСУ… Поэтому да, и на харьковском направлении, и на сумском, а при необходимости, наверное, и на других направлениях такие зоны нужно создавать», — подытожил Дандыкин.