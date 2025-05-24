«Рособоронэкспорт»: ИИ-помощника внедрили в Су-57

В ней также подчеркнули, что ИИ-помощник будет давать пилотам подсказки во время плановых полетов и в сценариях боевых действий. В ОАК с ранних дней программы самолета пятого поколения планировали внедрить «систему электронного второго пилота» в Су-57, передает РИА Новости.