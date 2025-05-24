Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рособоронэкспорт»: ИИ-помощника внедрили в Су-57

В российский многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57 внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ), которая фактически является электронным вторым пилотом самолета. Об этом в субботу, 24 мая, представитель государственной компании «Рособоронэкспорт».

В российский многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57 внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ), которая фактически является электронным вторым пилотом самолета. Об этом в субботу, 24 мая, представитель государственной компании «Рособоронэкспорт».

— Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) внедрила систему искусственного интеллекта для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя Сухого Су-57. Система также будет предлагаться на экспорт, — отметили в корпорации.

В ней также подчеркнули, что ИИ-помощник будет давать пилотам подсказки во время плановых полетов и в сценариях боевых действий. В ОАК с ранних дней программы самолета пятого поколения планировали внедрить «систему электронного второго пилота» в Су-57, передает РИА Новости.

23 апреля на заседании военно-промышленной комиссии президент России Владимир Путин призвал активнее внедрять ИИ в сферу обороны. Он также обратил внимание на необходимость ускоренного выпуска отечественного программного обеспечения, которое ранее не использовали.