«Рособоронэкспорт»: ИИ-помощника внедрили в Су-57

В российский многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57 внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ), которая фактически является электронным вторым пилотом самолета. Об этом в субботу, 24 мая, представитель государственной компании «Рособоронэкспорт».
В ней также подчеркнули, что ИИ-помощник будет давать пилотам подсказки во время плановых полетов и в сценариях боевых действий. В ОАК с ранних дней программы самолета пятого поколения планировали внедрить «систему электронного второго пилота» в Су-57, передает РИА Новости.
23 апреля на заседании военно-промышленной комиссии президент России Владимир Путин призвал активнее внедрять ИИ в сферу обороны. Он также обратил внимание на необходимость ускоренного выпуска отечественного программного обеспечения, которое ранее не использовали.