Останки двухтонного ленивца нашли на пляже в Уругвае

В Уругвае во время прогулки по пляжу с семьей местный житель Рафаэль Перес обнаружил останки гигантского ленивца, возраст которых составляет 8 миллионов лет. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы немного покапали, чтобы было лучше видно, и оказалось, что это длинная кость. Мы не стали больше ничего трогать и позвонили палеонтологу», — рассказал автор находки.
В ходе раскопок их участники извлекли на поверхность плечевую кость, позвонок и зубы. По предварительным оценкам, этот ленивец мог весить порядка двух тон и быть ростом около трех метров.
В настоящее время обнаруженные останки были отправлены в лабораторию для дальнейшего исследования. Сообщается, что данный вид животных существовал до 8−10 тысяч лет назад. Они жили период первобытных людей. Предполагается, что человеческая охота могла стать причиной исчезновения подобных ленивцев.
Ранее «МК» писал, что обнаружены останки пытавшейся укрыться от извержения семьи из Помпей под рамой кровати.