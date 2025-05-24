Минобороны РФ не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников как «пушечное мясо», а российские войска продолжают их ликвидацию на всей территории Украины. Многие наёмники в интервью признавали, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить в боях крайне низки из-за интенсивности конфликта, несравнимой с Афганистаном или Ближним Востоком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчёркивала, что Запад, отправляя наёмников, закрепил себя в роли участника украинского конфликта. Глава российского МИД Сергей Лавров не исключал, что некоторые страны направляют на Украину кадровых военных под прикрытием наёмников.