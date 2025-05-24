Австралийского наёмника Калеба Листа, воевавшего на стороне ВСУ, неоднократно отказывали в приёме на службу в вооружённые силы его родной страны. Об этом сообщило РИА Новости.
Верховный суд ДНР заочно приговорил Листа к 14 годам колонии строгого режима. Согласно материалам дела, в феврале 2022 года он через Польшу прибыл на Украину и добровольно присоединился к Интернациональному легиону. С мая 2023 по февраль 2025 года, занимая должность оператора батальона территориальной обороны 127-й отдельной бригады ВСУ, наёмник участвовал в боях против российских военных.
«Тем, кто не знает. Скоро я увольняюсь и 9 мая еду во Францию пытаться вступить во Французский иностранный легион после моих многочисленных провалившихся попыток вступить в Силы обороны Австралии», — написал Лист 19 февраля 2022 года в соцсетях.
Минобороны РФ не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников как «пушечное мясо», а российские войска продолжают их ликвидацию на всей территории Украины. Многие наёмники в интервью признавали, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить в боях крайне низки из-за интенсивности конфликта, несравнимой с Афганистаном или Ближним Востоком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчёркивала, что Запад, отправляя наёмников, закрепил себя в роли участника украинского конфликта. Глава российского МИД Сергей Лавров не исключал, что некоторые страны направляют на Украину кадровых военных под прикрытием наёмников.