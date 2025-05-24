Кто из звёзд поздравит Владивосток со 165-летием — названы имена

В мэрии пояснили, что в этом году Владивосток с размахом отметит юбилей. В честь знаменательного события запланирован ряд мероприятий, который продлится в течение недели: с 28 июня по 5 июля. В промежуток между этими днями будут проходить праздничные тематические дни, посвященные спорту, творчеству, семье, профессиям. Основной площадкой проведения событий станет набережная Цесаревича.