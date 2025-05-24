Кто из звёзд поздравит Владивосток со 165-летием — названы имена

Мэрия объявила список приглашённых звёзд, которые выступят на праздничных мероприятиях (6+) этим летом в честь 165-летия Владивостока. Речь идёт о музыкальных группах «Город-312» и «Корни», а также о известной певице Виктории Дайнеко, сообщили ИА PrimaMedia в администрации города.
В мэрии пояснили, что в этом году Владивосток с размахом отметит юбилей. В честь знаменательного события запланирован ряд мероприятий, который продлится в течение недели: с 28 июня по 5 июля. В промежуток между этими днями будут проходить праздничные тематические дни, посвященные спорту, творчеству, семье, профессиям. Основной площадкой проведения событий станет набережная Цесаревича.
Более 45 млн потратят власти на 165-летие Владивостока: что известно.
Имя главного исполнителя пока держится в секрете.
Напомним, ранее стало известно, что власти потратят более 45 млн на 165-летие Владивостока. Источник финансирования контракта — ассигнования, предусмотренные бюджетом Владивостокского городского округа на 2025 год, муниципальной программы «Культура Владивостока».
Согласно техническому заданию, исполнитель-подрядчик должен будет разработать дизайн праздничного оформления сценической конструкции, обеспечить установку шатров, сценическую конструкцию с крышей, боковыми порталами и лестницами, предоставить звуковое оборудование для проведения концертных программ, обеспечить мероприятия туалетными кабинами класса «Евростандарт Эконом», предоставить заказчику на согласование планы сценария праздничных культурных программ с указанием не менее 10 творческих коллективов или отдельных исполнителей, организовать безопасность мероприятий, предоставить тематические локальные площадки и фотозоны в тематике мероприятий и другое.