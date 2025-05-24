CNN: Более 100 сотрудников СНБ Белого дома отправили в административный отпуск

Администрация президента США Дональда Трампа отправила свыше 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в административный отпуск, им выделили 30 минут на освобождение своих рабочих мест. Об этом в субботу, 24 мая, сообщил телеканал CNN.
— Примерно в 16:20 (23:20 по московскому времени — прим. «ВМ») глава аппарата Совета национальной безопасности Брайан Маккормак разослал электронное письмо, в котором сообщил отстраненным сотрудникам, что у них есть 30 минут, чтобы освободить рабочие места, — говорится в материале.
В письме отметили, что в случае отсутствия сотрудника в этот день он может договориться о подходящем времени для того, чтобы забрать свои вещи и сдать устройства, передает телеканал.
1 мая появилась информация о том, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместителя Алекс Вонг покинули свои должности. Причиной подобных изменений стало то, что Уолтц добавил в закрытый чат с высокопоставленными американскими лицами главного редактора портала The Atlantic Джеффри Голдберга, после чего журналист опубликовал их переписку.