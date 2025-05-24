Глава Ачинска рассказал о работах по подъему утонувшего большегруза

Глава города Ачинска, Игорь Титенков, поделился информацией о проведенных работах по подъему затонувшего автотранспорта из реки Чулым в своем Telegram-канале.
«Добрый вечер, уважаемые ачинцы!» — начал свое сообщение мэр, после чего рассказал о сегодняшней операции.
«Сегодня проводились работы по подъему автотранспорта из реки Чулым,» — сообщил Титенков.
Он выразил благодарность всем службам и предприятиям, принявшим участие в сложной операции.
«Благодарю все службы и предприятия: Речной порт, ИСО, Воинскую часть, МЧС, САТП, Управление “ЕДДС ГО И ЛЧС”, КГКУ “СПАСАТЕЛЬ”, полицию и всех, кто был причастен к сегодняшним работам.».
Несмотря на усилия специалистов, поднять автомобили из реки не удалось. Причина — высокий уровень воды.
«Поднять автотранспорт не представилось возможным, будем ждать понижения уровня воды для того, чтобы могли работать водолазы,» — пояснил глава города.
Тем не менее, была проделана важная работа. По словам Титенкова автотранспорт сдвинут на необходимое расстояние для того, чтобы установить наплавной мост. Его сделают до первого июня.
Это позволит восстановить транспортное сообщение в районе происшествия.
В заключение своего сообщения Игорь Титенков еще раз выразил признательность всем, кто принимал участие в сегодняшней операции.
«Ещё раз благодарю всех, кто был сегодня задействован.».
Каке ранее писал «МК в Красноярске», тело водителя утонувшего грузовика подняли в Красноярском крае. Об этом сообщалось 6 октября 2024 года.