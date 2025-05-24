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Росавиация: Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Калуги

С 04:45 в аэропорту Калуги действует запрет на прием и выпуск авиарейсов.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины вновь совершают попытки атаки БПЛА на российские территории. Воздушная опасность объявлялась в ряде регионов в ночь на 24 мая. В связи с этим в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты. Такой информацией поделилась пресс-служба Росавиации.

Так, запрет на прием и выпуск гражданских воздушных судов введен с 04:45 по Москве. К 05:40 ограничения все еще действуют.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 04:45 МСК введены в аэропорту Калуги», — уведомили в Росавиации.

В период массированных атак ВСУ на российские регионы некоторые самолеты уходили на запасные аэродромы. Большинство из них приземлялись в другой точке из-за ограничений, введенных в подмосковных аэропортах. Так, к утру 22 мая на запасных аэродромах выполнили посадку 82 самолета.