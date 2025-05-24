Росавиация: Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Калуги

В период массированных атак ВСУ на российские регионы некоторые самолеты уходили на запасные аэродромы. Большинство из них приземлялись в другой точке из-за ограничений, введенных в подмосковных аэропортах. Так, к утру 22 мая на запасных аэродромах выполнили посадку 82 самолета.