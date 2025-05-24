Под Воронежем оштрафовали заключенного за демонстрацию нацистской символики

Мужчину, отбывающего наказание в колонии-поселении Воронежской области, оштрафовали за публичное демонстрирование нацистской символики. Причиной стал случайный показ татуировки со свастикой на щиколотке — заключённый забыл надеть носки, находясь в зоне для курения в открытых тапочках. Об этом свидетельствуют материалы суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.