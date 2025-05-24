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Под Воронежем оштрафовали заключенного за демонстрацию нацистской символики

Мужчину, отбывающего наказание в колонии-поселении Воронежской области, оштрафовали за публичное демонстрирование нацистской символики.

Мужчину, отбывающего наказание в колонии-поселении Воронежской области, оштрафовали за публичное демонстрирование нацистской символики. Причиной стал случайный показ татуировки со свастикой на щиколотке — заключённый забыл надеть носки, находясь в зоне для курения в открытых тапочках. Об этом свидетельствуют материалы суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

В ходе разбирательства выяснилось, что на щиколотке осуждённого была нанесена свастика, которую он не скрыл одеждой. На нарушение обратили внимание сотрудники учреждения, составив протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном показе нацистской атрибутики.

На судебном заседании, проведённом по видеосвязи, мужчина признал вину, заявил о раскаянии и намерении удалить татуировку.

В середине мая суд вынес решение о наложении штрафа в размере 2 тыс. рублей.