По словам Татьяны Москальковой, после обмена пленными между российской и украинской сторонами 34 жителя Курской области все еще находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины. Она подчеркнула, что Москва будет прилагать все усилия, чтобы вернуть каждого гражданина домой.