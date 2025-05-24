Москалькова: Освобожденные из украинского плена куряне вернулись победителями

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в субботу, 24 мая, заявила, что жители Курской области, освобожденные из украинского плена в ходе обмена с украинской стороной, вернулись на Родину победителями.
Она сообщила, что освобожденные россияне прибыли в пункты временного размещения.
— Губернатор Курской области Александр Хинштейн традиционно приветствовал возвратившихся жителей. Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные — они возвратились победителями, — заявила омбудсмен.
Она добавила, что на родной земле бывших пленных ждут родные и близкие, и отметила, что вернувшихся курян ждет реабилитация, лечение и возвращение к нормальной жизни, передает РИА Новости.
По словам Татьяны Москальковой, после обмена пленными между российской и украинской сторонами 34 жителя Курской области все еще находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины. Она подчеркнула, что Москва будет прилагать все усилия, чтобы вернуть каждого гражданина домой.