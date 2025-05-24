Россияне рассказали, что делает их счастливыми

Любопытно, что в Москве на первом месте по значимости стоит достойный заработок и хорошие условия жизни (по 72%), а крепкая семья занимает третье место (60%). В Санкт-Петербурге респонденты также выделили достойный заработок и условия жизни (по 71%), но наравне с ними отметили хобби и любимую работу (по 54%). Екатеринбуржцы же больше ценят хорошие условия жизни (81%), за которыми следуют достойный заработок и хобби (по 69%).