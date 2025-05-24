В Омске сдают в аренду объект культурного наследия

В Омске объект культурного наследия на улице Петра Некрасова сдают в аренду. Здание находится вблизи Иртышской набережной. На сайте «Авито» появилось соответствующее объявление. Арендодатель предлагает разместить в помещении кафе или ресторан.
Здание построено в 1915 — 1916 годах, это бывшая водоносная станция. Находится объект культурного наследия на ул. Петра Некрасова, 1. Строение одноэтажное кирпичное, площадь помещения — больше трехсот квадратных метров. В самом объявлении сказано, что здание реконструировано. В самом помещении, судя по фотографиям на сайте, сделан современный ремонт.
Арендодатель также сообщает, что объект подключен к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Вокруг дома выполнено благоустройство и устроена ливневая канализация. В помещении предлагают разместить кафе или ресторан: рядом набережная, а на благоустроенной территории можно организовать летнюю веранду.
Сколько придется заплатить за аренду помещения в здании-памятнике — неизвестно. В объявлении стоимость оценивается в один рубль. Цена, по всей видимости, будет обсуждаться с потенциальным арендатором лично.