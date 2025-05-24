В Омске сдают в аренду объект культурного наследия

Здание построено в 1915 — 1916 годах, это бывшая водоносная станция. Находится объект культурного наследия на ул. Петра Некрасова, 1. Строение одноэтажное кирпичное, площадь помещения — больше трехсот квадратных метров. В самом объявлении сказано, что здание реконструировано. В самом помещении, судя по фотографиям на сайте, сделан современный ремонт.