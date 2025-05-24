В Красноярске проходит форум «Современные системы безопасности — Антитеррор»

В Красноярске проходит масштабный всероссийский форум «Современные системы безопасности — Антитеррор», который является единственной в своем роде площадкой федерального значения для обсуждения передовых технологий в области защиты и обеспечения индивидуальной безопасности.
В этом году форум привлек специалистов по безопасности из более чем 70 регионов Российской Федерации, а также представителей из Республики Беларусь, стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ).
На выставке, организованной в рамках форума, представлены последние отечественные разработки в сфере безопасности, включая инновационные системы безопасности, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), образцы вооружения и экипировки отечественного производства, а также экспонаты трофейного оружия, привезенного из зоны проведения специальной военной операции (СВО).
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил с приветственным словом перед участниками и гостями форума. Он также принял участие в церемонии награждения победителей конкурса детского рисунка «Скажи террору НЕТ!» и вручил личные книжки юнармейца новым членам военно-патриотического движения «Юнармия».
Как ранее писал «МК в Красноярске», аналогичный форум проходил в 2024 году. Наряду с работой площадок представители силовых структур провели конференцию по противодействию распространения идей терроризма, неонацизма и украинского национализма.