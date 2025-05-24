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Таможня Беларуси сказала, что происходит на границе с Литвой 24 мая

Белорусская таможня прокомментировала ситуацию на границе с Литвой 24 мая.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что происходит на границе Беларуси с Литвой 24 мая. Подробности сообщили в Государственном таможенном комитете.

В белорусской таможне предупредили водителей о трудностях при пересечении белорусско-литовской границы 24 мая. Накануне таможенная служба Литвы проинформировала о проведении в субботу плановых работ по управлению системным программным обеспечением. Техобслуживание ПО будет проводиться литовской стороной с 6.00 до 18.00 часов.

Из-за работ по управлению системным программным обеспечением ожидаются перерывы в работе: системы обработки таможенных деклараций (MDAS), интеллектуальной системы обработки таможенных деклараций (iMDAS), национальной системы контроля транзита (NTKS), системы сбора и обработки данных о торговых потоках Литвы со странами ЕС (IDAIS). Также не будут работать система подачи товаров на таможенный контроль (PPMKS) и национальные компоненты системы контроля импорта (ICS2).

Белорусская таможня сказала водителям учитывать данную информацию, планируя время и маршруты следования через границу.

Тем временем Польша строит новый забор под напряжением на границе с Беларусью.

А еще ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая в связи с окончанием учебного года.