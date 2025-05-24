Таможня Беларуси сказала, что происходит на границе с Литвой 24 мая

В белорусской таможне предупредили водителей о трудностях при пересечении белорусско-литовской границы 24 мая. Накануне таможенная служба Литвы проинформировала о проведении в субботу плановых работ по управлению системным программным обеспечением. Техобслуживание ПО будет проводиться литовской стороной с 6.00 до 18.00 часов.