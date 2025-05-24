Выяснилось, что австралийский наемник Калеб Лист, который воевал на стороне ВСУ, неоднократно пытался поступить в вооруженные силы своей страны, но ему это не удалось. В то же время Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил Листа к 14 годам строгого режима.
Суд установил, что в феврале 2022 года он через Польшу прибыл на Украину и добровольно присоединился к Интернациональному легиону.
В период с мая 2023 по февраль 2025 года Лист служил оператором батальона территориальной обороны 127-й отдельной бригады ВСУ и участвовал в боевых действиях против российских военных. Его участие в конфликте подтверждено судебным решением, а также его собственными заявлениями.
В одном из своих постов в соцсетях он заявил, что скоро собирается уволиться и 9 мая отправится во Францию, чтобы попытаться вступить во Французский иностранный легион. Он также отметил, что неоднократно пытался попасть в Силы обороны Австралии (Australian Defence Force), но безуспешно.
Ранее командир спецназа «Ахмата», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» не берут в плен наемников, воюющих за украинскую армию, из других стран. В отношении бойцов ВСУ, готовых сдаться в плен, действует приказ — сохранять им жизнь.