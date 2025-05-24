Воевавшего за ВСУ австралийского наемника несколько раз не приняли в армию

В одном из своих постов в соцсетях он заявил, что скоро собирается уволиться и 9 мая отправится во Францию, чтобы попытаться вступить во Французский иностранный легион. Он также отметил, что неоднократно пытался попасть в Силы обороны Австралии (Australian Defence Force), но безуспешно.