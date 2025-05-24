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В Хабаровске спуск к Амурскому бульвару передали городу

Лестница на Фрунзе рушится, но теперь ее смогут отремонтировать.

Источник: Соцсети

В Хабаровске лестница возле ЖСК «Утёс» на улице Фрунзе официально перешла в муниципальную собственность, сообщает телеграм-канал BIGBRO.

Это значит, что теперь город сможет провести ремонт — ранее было запрещено тратить бюджетные средства на самовольно возведённый объект, сообщает телеграм-канал BIGBRO.

Спуск давно вызывает жалобы жителей: ступени постепенно разрушаются, а зимой превращаются в ледяную горку. Объект долгое время считался бесхозяйным, но в ходе прокурорской проверки выяснилось, что право собственности было получено с использованием подложных документов.

По решению суда лестницу передали на баланс города. Теперь за её состоянием сможет официально следить муниципалитет, а жители надеются, что один из самых опасных пешеходных маршрутов в центре Хабаровска приведут в порядок.