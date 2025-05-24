Россияне могут отказаться от ненужных услуг ЖКХ в пользу экономии: за что можно перестать платить

Граждане России имеют право отказаться от ненужных услуг. Например, жильцы не обязаны платить за общедомовые антенны, страховки, видеонаблюдение и радиоточки. Отказ от услуг позволит россиянам сэкономить порядка 15−30% от суммы за ЖКХ. С таким советом обратился общественный деятель Дмитрий Бондарь, цитирует агентство «Прайм».
Он отметил, что многие даже не знают, что могут отказаться от некоторых услуг. Эксперт рассказал, что жильцы имеют право направить письменное заявление в УК и расстаться с ненужными тратами. Помимо прочего, по словам общественного деятеля, в платежках могут встретиться даже незаконные дополнительные услуги. Так, видеонаблюдение и консьерж должны быть предварительно согласованы.
«Многие жильцы не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги», — порекомендовал Дмитрий Бондарь.
При этом основные услуги жильцы оплачивать обязаны. В случае просрочки россияне столкнутся с финансовыми и даже правовыми трудностями, включая изъятие квартиры.