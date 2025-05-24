Россияне могут отказаться от ненужных услуг ЖКХ в пользу экономии: за что можно перестать платить

Он отметил, что многие даже не знают, что могут отказаться от некоторых услуг. Эксперт рассказал, что жильцы имеют право направить письменное заявление в УК и расстаться с ненужными тратами. Помимо прочего, по словам общественного деятеля, в платежках могут встретиться даже незаконные дополнительные услуги. Так, видеонаблюдение и консьерж должны быть предварительно согласованы.