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В Хабаровске пьяный водитель без прав на BMW влетел на площадь Ленина

Юноша 19 лет не справился с управлением и выехал с дороги на городскую площадь.

Источник: Соцсети

В Хабаровске ранним утром 24 мая произошла авария с участием молодого водителя BMW, — сообщает телеграм-канал Госавтоинспекция города Хабаровска.

Около 05:59 на улице Муравьёва-Амурского у дома 33 парень 2005 года рождения не справился с управлением, врезался в бордюр и выехал за пределы проезжей части на городскую площадь.

Как сообщили в ГИБДД, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление транспортом. К счастью, пострадавших нет — ущерб ограничился лишь материальным вредом автомобилю и городской инфраструктуре.

Госавтоинспекция напоминает: управление в пьяном виде и без прав — прямой путь к авариям и трагедиям. Будьте ответственны за себя и окружающих.