В Хабаровске пьяный водитель без прав на BMW влетел на площадь Ленина

В Хабаровске ранним утром 24 мая произошла авария с участием молодого водителя BMW, — сообщает телеграм-канал Госавтоинспекция города Хабаровска.
Около 05:59 на улице Муравьёва-Амурского у дома 33 парень 2005 года рождения не справился с управлением, врезался в бордюр и выехал за пределы проезжей части на городскую площадь.
Как сообщили в ГИБДД, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление транспортом. К счастью, пострадавших нет — ущерб ограничился лишь материальным вредом автомобилю и городской инфраструктуре.
Госавтоинспекция напоминает: управление в пьяном виде и без прав — прямой путь к авариям и трагедиям. Будьте ответственны за себя и окружающих.