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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Такие ограничения необходимы для поддержания безопасных условий полетов.

Источник: Аргументы и факты

Росавиация объявила о временных ограничениях в работе калужского аэропорта. Эти меры были введены с 04:45 по московскому времени и направлены на обеспечение безопасности гражданских воздушных перевозок.

В ведомстве подчеркнули, что такие ограничения необходимы для предотвращения возможных инцидентов и защиты пассажиров, а также для поддержания безопасных условий полетов.

Ранее в подмосковном аэропорту Жуковский был введен режим повышенной опасности из-за возможного появления беспилотных летательных аппаратов. Эти меры свидетельствуют о повышенной готовности служб к обеспечению безопасности воздушного пространства региона.