В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Росавиация объявила о временных ограничениях в работе калужского аэропорта. Эти меры были введены с 04:45 по московскому времени и направлены на обеспечение безопасности гражданских воздушных перевозок.
В ведомстве подчеркнули, что такие ограничения необходимы для предотвращения возможных инцидентов и защиты пассажиров, а также для поддержания безопасных условий полетов.
Ранее в подмосковном аэропорту Жуковский был введен режим повышенной опасности из-за возможного появления беспилотных летательных аппаратов. Эти меры свидетельствуют о повышенной готовности служб к обеспечению безопасности воздушного пространства региона.