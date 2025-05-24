Соцвыплаты пенсионерам увеличат в июне

В первую очередь это коснется пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, а также инвалидов I группы и других социально незащищенных слоев населения.
Тем, кто отметит 80-летний юбилей, государство удвоит фиксированную часть пенсии, что означает прибавку в 8 907,70 рублей. Инвалиды I группы, получившие этот статус в мае, также увидят увеличение выплат.
Кроме того, пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, полагается дополнительная выплата в размере 2 969,23 рубля на каждого иждивенца.
Важно отметить, что индексация происходит автоматически, поэтому нет необходимости подавать какие-либо заявления. Однако, если вы соответствуете всем критериям, но не получили надбавку, следует обратиться в Социальный фонд для уточнения информации.