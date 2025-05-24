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Axios: Трамп и Рубио проводят реформу СНБ, видя в нем «глубинное государство»

Президент Дональд Трамп США и госсекретарь страны Марко Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, кардинально сокращая численность сотрудников его аппарата. Они считают этот процесс частью борьбы с «глубинным государством» — теневыми группами в американских правительственных структурах, которые серьезно влияют на политические и экономические процессы в стране. Об этом в субботу, 24 мая, сообщил портал Axios.

Президент Дональд Трамп США и госсекретарь страны Марко Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, кардинально сокращая численность сотрудников его аппарата. Они считают этот процесс частью борьбы с «глубинным государством» — теневыми группами в американских правительственных структурах, которые серьезно влияют на политические и экономические процессы в стране. Об этом в субботу, 24 мая, сообщил портал Axios.

Журналисты отметили, что Трамп планировал начать борьбу с этим бюрократическим явлением еще в свой первый срок, но тогда не смог преуспеть в этом.

— СНБ — это пик «глубинного государства». Речь идет о борьбе Марко против «глубинного государства». Мы потрошим «глубинное государство», — заявил неназванный представитель Белого дома.

По его словам, после завершения реорганизации численность аппарата Совета национальной безопасности уменьшится примерно вдвое — на данный момент в него входят 350 сотрудников, передает портал.

По информации СМИ, администрация Дональда Трампа отправила свыше 100 сотрудников СНБ в административный отпуск, выделив им 30 минут на освобождение своих рабочих мест. Глава аппарата совета Брайан Маккормакк в письме к сотрудникам отметил, что в случае отсутствия на рабочем месте в этот день они могут договориться о подходящем времени для того, чтобы забрать свои вещи и сдать устройства.