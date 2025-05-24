Axios: Трамп и Рубио проводят реформу СНБ, видя в нем «глубинное государство»

По информации СМИ, администрация Дональда Трампа отправила свыше 100 сотрудников СНБ в административный отпуск, выделив им 30 минут на освобождение своих рабочих мест. Глава аппарата совета Брайан Маккормакк в письме к сотрудникам отметил, что в случае отсутствия на рабочем месте в этот день они могут договориться о подходящем времени для того, чтобы забрать свои вещи и сдать устройства.