Как выйти на досрочную пенсию

«Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста в РФ возможно лишь в случае соблюдения специальных требований, связанных с профессией, состоянием здоровья, социальными обстоятельствами или длительностью страхового стажа. При этом сам по себе факт преждевременного оформления пенсии не является преимуществом, если он не сопровождается правовыми и материальными основаниями», — сказал Говырин ТАСС.