Как выйти на досрочную пенсию

Работники сферы образования имеют право выйти на пенсию досрочно.
Досрочный выход на пенсию в России возможен только при наличии особых условий, касающихся профессиональной деятельности, здоровья, социальных обстоятельств или достаточного страхового стажа. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он также подчеркнул, что необходимы правовые и материальные основания для преждевременного оформления пенсии.
«Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста в РФ возможно лишь в случае соблюдения специальных требований, связанных с профессией, состоянием здоровья, социальными обстоятельствами или длительностью страхового стажа. При этом сам по себе факт преждевременного оформления пенсии не является преимуществом, если он не сопровождается правовыми и материальными основаниями», — сказал Говырин ТАСС.
По его словам, люди, работающие в условиях, связанных с вредными факторами или экстремальными температурами, такие как металлурги, шахтеры или химики, имеют право на уменьшение пенсионного возраста. Также право на досрочную пенсию по выслуге лет имеют работники сферы образования и здравоохранения, при условии достижения определенного количества лет стажа в соответствующих учреждениях.
Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий установлены особые условия досрочного выхода на пенсию, зависящие от продолжительности северного стажа и общего страхового стажа. Говырин добавил, что есть особые условия для женщин, воспитавших пять и более детей, а также для лиц, осуществлявших уход за ребенком-инвалидом.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отмечал, что право на досрочную пенсию имеют женщины со страховым стажем 37 лет (но не ранее 55 лет) и мужчины со стажем 42 года (не ранее 60 лет). А также граждане предпенсионного возраста, лишившиеся работы.