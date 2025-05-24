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Штрафы за превышение уровня шума: о чем стоит помнить при ремонте

Эксперт Орехов напомнил о судебных исках за превышение уровня шума при ремонте.

Источник: Комсомольская правда

Санитарными нормами предусмотрен максимально допустимый уровень шума в жилых помещениях. За нарушение правил в некоторых случаях россиянам грозят судебные иски. Об этом предупредил эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

Он напомнил, что в дневное время уровень шума не должен превышать 55 дБА. Если жильцы затеяли ремонт ночью, допустимый предел — 45 дБА. Однако эксперт уточнил, что большинство норм устанавливаются региональным законодательством. Так, в каждой области режим соблюдения тишины индивидуальный.

«Соседи вправе подавать коллективные заявления в административные органы или инициировать судебный процесс о защите прав на благоприятные жилищные условия. Поэтому собственнику, планирующему ремонт, следует не только согласовать перепланировку (при необходимости), но и строго выдерживать регламент допустимых временных и акустических параметров», — разъяснил Алексей Орехов в интервью «Газете.ру».

Гражданам также указали на возможность сэкономить на ЖКХ. Так, россияне вправе отказаться от ненужных услуг, например, видеонаблюдения.