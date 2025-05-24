Штрафы за превышение уровня шума: о чем стоит помнить при ремонте

«Соседи вправе подавать коллективные заявления в административные органы или инициировать судебный процесс о защите прав на благоприятные жилищные условия. Поэтому собственнику, планирующему ремонт, следует не только согласовать перепланировку (при необходимости), но и строго выдерживать регламент допустимых временных и акустических параметров», — разъяснил Алексей Орехов в интервью «Газете.ру».